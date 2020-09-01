سوريا.. توقف تصدير الخضار عبر البحر

كشف مسؤول سوري عن وجود 93 برادا محملا بالخضار والفواكه داخل الأراضي الأردنية، في ساحة منفذ جابر الحدودي حاليا بانتظار إعادة فتح المنفذ وعبورها إلى الدول العربية.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بالعاصمة السورية دمشق موفق الطيار لصحيفة "الوطن" السورية أمس.

وبين الطيار أن تصدير الخضار والفواكه عبر البحر توقف، مشيرا إلى أن عدد البرادات التي تم تصديرها عن طريق البحر خلال فترة إغلاق منفذ جابر 15 برادا فقط.

ومن المقرر إعادة فتح المنفذ غدا، حسبما أعلنه في وقت سابق رئيس اللجنة المركزية للتصدير في سوريا عبد الرحيم رحال.

المصدر: "الوطن"