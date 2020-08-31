ليبيا.. كورونا يغلق حقلا نفطيا

صرح مسؤول ليبي بأن شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية بصدد إخلاء حقل الشرارة النفطي، وإيقاف العمليات به بالكامل بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الموظفين الأجانب في الحقل.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان نشر على "فيسبوك" اليوم الاثنين، إن إصابة الموظف جاءت بسبب مخالطته عناصر حرس المنشآت النفطية الذين تجاهلوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأضاف، أن الأمر سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة كهرباء أوباري الغازية، وتابع: "لم نعد نملك أية سلطة تمكننا من تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وأشار صنع الله إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يعرض حياة موظفين القطاع للخطر، ويجعل من أداء عملهم مهمة شبه مستحيلة.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن استيائها الشديد إزاء استمرار عسكرة الحقول التابعة لها.

المصدر: RT