مصر.. بيان رسمي بشأن أزمة سيارة الفنانة ياسمين صبري
علقت الإدارة العامة للجمارك المصرية، على سيارة الفنانة ياسمين صبري، "الرولز رويس"، التي تسببت في جدل واسع.
وأشارت الجمارك في بيان لها إلى أن "السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، ولكن بعد سداد إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي: 3717137,20 جنيه، ورسم تنمية 8.5٪، بقيمة 519651.21 جنيه، 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه، ورسوم إضافية 285,20 جنيه"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.
وأضافت الإدارة العامة للجمارك أنه "تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec الاتحاد أوروبي بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، وتم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيه".
كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس 2020 باسم "ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري"، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة "رولز رويس داون"، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.
المصدر: وسائل إعلام مصرية