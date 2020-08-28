روسيا تستحدث جائزة لمن يعزز مكانتها الدولية

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، مرسوما باستحداث جائزة "بطرس الأكبر"، والتي ستمنح لمن يساهم في تعزيز مكانة روسيا الدولية.

وسيتم منح الجائزة اعتبارا من العام 2022، وستمنح مرة كل خمس سنوات، لثلاثة أشخاص وتتضمن الجائزة تقديم مكافأة مالية من الحكومة الروسية بقيمة 3 ملايين روبل (نحو 40 ألف دولار).

За вклад в "укрепление международного авторитета" России можно получить три миллиона рублей. Кабмин учредил премию имени Петра Великого.



Но присуждать ее будут с 2022 года и только раз в пять лет. — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 28, 2020

كما ستمنح الجائزة للمساهمات في تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعة والنقل، وللإنجازات في العلوم والإدارة العامة والتعليم وحماية حقوق الإنسان، وكذلك للمساهمات في تعزيز القانون الدستوري والنظام في روسيا.

وستمنح الجائزة بقرار حكومي بناء على مقترحات من المجلس المشترك بين الإدارات الروسية. وستقلد الجائزة في الفترة من 1 - 9 يونيو من عام منح الجائزة، ليتزامن ذلك مع عيد ميلاد بيتر الأول (9 يونيو 1672).

المصدر: "تاس"