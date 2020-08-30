سر النجاح.. مفكر اقتصادي عربي يقدم نصائح للنجاح

قدم رجل الأعمال العربي والمفكر الاقتصادي طلال أبوغزالة مجموعة من النصائح للجيل الناشئ للنجاح في حياتهم، مشددا على أن النجاح ليس خيارا بل هو طريق.

وقال في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن كل شخص يمكن أن يتفوق وأن يكون مبدعا في حياته إذا تسلح ببعض هذه الأدوات:

- النجاح سيتحقق ما دام قرر الشخص ذلك.

- الراحة مضرة بالصحة، لذلك على الإنسان أن يعمل ويجتهد.

- التفوق هو أن تتفوق على نفسك، أي تحقق كل يوم نتائج أفضل من اليوم الذي قبله.

- التفاؤل يجلب الحظ: لا يوجد شخص ناجح بنفسية محبطة، إذ أن المتفائلين هم الذين يصنعون المستقبل.

- السعادة: لا أحد يولد تعيسا، السعادة قرار والسعادة تتحقق بواسطة هدف.

- الإنسان يفشل عندما يتوقف عن المحاولة.

- التعلم: هناك حاجة دائمة للتعلم يجب على الشخص أن يواصل التعلم، فإذا أراد الشخص الانتصار فعليه بالتعلم، وتحديدا التعلم الذاتي وليس التعليم.

- التقاعد ليس النهاية وليس هدفا، يجب مواصلة العمل حتى النهاية.

- الأعداء نعمة: الأعداء يساعدون المرء على معرفة أخطائه وتفاديها.

- إذا أراد المرء النجاح فعليه ألا يقلد مشروعا ناجحا، يمكن النظر للمشروع الناجح وتحديد أسباب نجاحه ومن ثم إضافة شيء جديد عليه ليصبح أكثر نجاحا.

- كل ما يتخيله عقل الإنسان هو حقيقة قابلة للتحقيق.

- يجب على المرء أن يتعلم من أخطائه كي ينجح.

- النجاح يتحقق من خلال اتخاذ قرارات صحيحة، والقرارات الصحيحة تتخذ بالخبرة، ويحصل الشخص على الخبرة من خلال القرارات الخاطئة.

المصدر: RT