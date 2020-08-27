لوكاشينكو: أعدنا جميع الذهب من الخارج إلى بيلاروس

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن السلطات البيلاروسية قامت بإعادة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي من الخارج إلى داخل البلاد.

وقال: "لقد توقعت ذلك، لذلك حددت قبل ثلاثة أشهر مهمة إعادة جميع احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي إلى البلاد، وخاصة احتياطي الذهب. لقد أعدنا حتى آخر غرام من الذهب إلى البلاد".

وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروس لديها احتياطيات كافية للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى مقبول، مشيدا بإجراءات البنك المركزي والحكومة، واللتين لم تقوما بشكل "فعال" باستخدام احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي.

ووفقا لبيانات بيلاروسية رسمية فقد بلغت احتياطيات بيلاروس من الذهب مطلع العام الجاري 42.2 طن، فيما بلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات في مطلع يناير الماضي 9.39 مليار دولار، بالمقابل بلغت الاحتياطيات في بداية أغسطس 8.86 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"