رئيس بيلاروس: اتفقت مع روسيا على إعادة تمويل دين بقيمة مليار دولار

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعادة تمويل مليار دولار من ديون بيلاروس لروسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل "دعما جيدا" للعملة الوطنية.

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وأضاف أن رئيسي وزراء روسيا وبيلاروس سيناقشون المسألة في وقت لاحق اليوم.

وأكد لوكاشينكو أن بلاده لا تواجه مشاكل في توفير العملة الأجنبية، على الرغم من أن مكاتب الصرافة وفروع البنوك قد لا تكون لديها عملة أجنبية كافية.

وأشار إلى أن "أمورا مثل هذه تحدث عندما يكون الطلب على العملات الأجنبية مرتقعا"، مشددا على أن أنه أصدر تعليمات إلى البنك المركزي لمعالجة المسألة.

وقال الرئيس البيلاروسي: "إذا أراد الناس أخذ أموالهم فليفعلوا لدينا احتياطيات كافية للحفاظ على سعر الروبل عند مستوى مقبول".

وتراجعت العملة البيلاروسية في ظل موجة الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية بشكل ملحوظ، حيث صعد سعر صرف الدولار منذ 10 أغسطس الجاري بنسبة 8.17% أما اليورو فقد ارتفع بنسبة 7.99%.

المصدر: "نوفوستي"