تراجع جديد للروبل البيلاروسي

يواصل الروبل البيلاروسي تسجيل الخسائر إذ انخفض اليوم إلى مستوى قياسي مقابل اليورو، مع استمرار الاحتجاجات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية مؤخرا.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن والبلدات في أنحاء بيلاروس للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري، ويقول معارضوه إن "الانتخابات مزورة".

وتهدد هذه الاضطرابات بتقويض اقتصاد هش بالفعل. ويصطف المواطنون في نقاط الصرافة لتبديل العملة المحلية بالدولار واليورو، اللذين تقول المصادر إنهما شحيحان.

وهبط الروبل البيلاروسي بنسبة 1% أمام اليورو خلال تعاملات اليوم، فيما هبط بنحو 2% أمام الدولار.

وقال تاجر عملة في العاصمة البيلاروسية مينسك لوكالة "رويترز" إن "هناك موجة من الفزع الآن، والطلب على العملة الأجنبية مرتفع للغاية".

المصدر: "رويترز"