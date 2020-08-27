بوتين يفتتح طريقا سريعا للسيارات في القرم

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مقطعا جديدا من طريق سريع للسيارات في شبه جزيرة القرم. وسيتم افتتاح مقطع من طريق "تافريدا"، الذي يمتد من كيرتش وحتى مدينة سيفاستوبول.

ويعد طريق "تافريدا" شريان نقل رئيسيا في شبه الجزيرة الروسية ويتكون من 4 مسارات في كل اتجاه.

والسرعة المقدرة للحركة على طريق "تافريدا" تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لرئيس خدمة الطرق السريعة في القرم ألكسندر نيفيدوف فإن طريق "تافريدا" سيوفر حركة نقل مريحة للسياح والمقيمين في شبه الجزيرة الروسية.

وقبل عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا كانت جميع طرق النقل موجهة من الشمال إلى الجنوب، لكن مع افتتاح جسر القرم، الذي يربط شبه الجزيرة بباقي الأراضي الروسية، بات من الضروري تشييد طرق من الشرق إلى الغرب.

يتبع..