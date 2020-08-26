هبوط معظم بورصات الخليج

انخفضت معظم بورصات الخليج عند الإغلاق اليوم الأربعاء، بفعل خسائر أسهم القطاع المالي، في حين خالفت البورصة السعودية الاتجاه لتغلق مرتفعة.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.2%، وكسب سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.2%، وقفز سهم الصحراء للبتروكيميائيات 4.1%.

وفي دبي، فقد المؤشر 0.7%، وهبط سهم "بنك دبي الإسلامي" 1.9%، بينما فقد سهم إعمار العقارية 1.7%.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% بفعل هبوط سهم أكبر بنوك البلاد "بنك أبوظبي الأول" 1.2%، ونزل سهم الدار العقارية 3.7%.

أما في قطر فقد انخفض مؤشر سوق الأسهم 0.1%، بفعل هبوط سهم "صناعات قطر" 0.9%، والبنك التجاري 0.5%.

وارتفع سهم مصرف الريان 1%، وأظهرت وثيقة أن مصرف الريان باع اليوم صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن تلقى طلبات شراء تزيد عن 3.6 مليار دولار لبيع الدين.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.1%، وفقد سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس" 3%.

المصدر: "رويترز"