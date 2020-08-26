انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية بنحو النصف

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في شهر يونيو الماضي بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل تراجعا قدره 8.7 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع شهر مايو الماضي، فإن إجمالي الصادرات، شاملا السلع غير النفطية مثل الكيميائيات والبلاستيك، زاد 19.1%.

وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا حادا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط.

وفي مايو الماضي، تراجعت قيمة صادرات النفط السعودية بنحو 12 مليار دولار على أساس سنوي.

المصدر: "رويترز"