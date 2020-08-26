الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار للأونصة الواحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1918.77 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى شركة "ديلي فيكس"، إن "تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار".

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة سيلقيها جيروم باول، رئيس امجلس الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) غدا الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأمريكي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

المصدر: "رويترز"