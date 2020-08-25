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"فوربس" تنشر قائمة بأغنى العائلات في روسيا

مال وأعمال

Reuters
صورة أرشيفية
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نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصنيفا لأغنى العائلات في روسيا، وتصدرت القائمة عائلة روتنبرغ ، التي تمثل شركة "موستوتريست" أصولها الرئيسية.

وفيما يلي القائمة بحسب ما نشرتها مجلة "فوربس":

- عائلة روتنبرغ: ثروة العائلة نمت بواقع 270 مليون دولار ووصلت إلى 5.45 مليار دولار.

- عائلة غورييف، التي تمتلك شركة "فوس أغرو": تقدر ثروة العائلة بنحو 5.1 مليار دولار.

- عائلة غوتسيرييف: ميخائيل غوتسيرييف مؤسس مجموعة "بي إي إن"، وتقدر ثروة العائلة بنحو 3.2 مليار دولار.

- عائلة شايمييف: ثروة العائلة تقدر بنحو 2.85 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"

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