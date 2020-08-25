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تراجع حاد في الاقتصاد الألماني

مال وأعمال

تراجع حاد في الاقتصاد الألماني
Reuters
صورة أرشيفية
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قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا، إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7% في الربع الثاني من العام، إذ انهار إنفاق المستهلكين والإستثمارات والصادرات في ذروة جائحة كوفيد-19.

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وأضاف المكتب أن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية في عام 2008 ، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970.

وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9% على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6%، وانخفضت الصادرات 20.3%، بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء العوامل الموسمية.

وانخفضت أنشطة البناء، وهي محرك ثابت للنمو في الاقتصاد الألماني، بنسبة 4.2% على أساس فصلي.

وقال مكتب الإحصاء إن العامل الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك الحكومة الذي ارتفع 1.5% على أساس فصلي، بسبب برنامج إنقاذ حكومي متعلق بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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