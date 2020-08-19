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أردوغان: الاقتصاد التركي بدأ يستعيد زخمه رغم المشاكل الخارجية

مال وأعمال

أردوغان: الاقتصاد التركي بدأ يستعيد زخمه رغم المشاكل الخارجية
Reuters
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد بلاده يستعيد قوة الدفع، التي شهدها قبل فيروس كورونا المستجد.

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وقال أردوغان في خطاب في أنقرة "على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل الجائحة".

وأضاف الرئيس التركي، أنه بالرغم من تسجيل زيادة طفيفة في أعداد المصابين بكورونا مؤخرا، إلا أن تركيا لا تزال تسيطر على الوباء.

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت أمس، تسجيل 1263 إصابة، و20 وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الضحايا إلى 6 آلاف و16 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 251 ألفا و805 إصابات.

المصدر: "الأناضول"

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