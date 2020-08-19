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مصر تفتتح خطا جديدا للبترول في أهم موانئ البحر المتوسط (صور)

مال وأعمال

مصر تفتتح خطا جديدا للبترول في أهم موانئ البحر المتوسط (صور)
Reuters
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افتتحت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، خطا جديدا للبترول في ميناء الحمراء البترولي التخصصي في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط.

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وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية هذا الخط الذي يتواجد في أحد أهم الموانئ المصرية التخصصية في البحر المتوسط، لضمان تداول الزيت الخام المنتج في الصحراء الغربية والمساهمة في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بمدينة العلمين.

وتم افتتاح الخط بطول 8 كم ويستهدف زيادة طاقة الشحن إلى مليون برميل يوميا وتكلفة 100 مليون دولار.

مصر تفتتح خطا جديدا للبترول في أهم موانئ البحر المتوسط (صور)

كما تفقد رئيس الوزراء في جولة موسعة بالمرفق، كافة مكونات ميناء الحمراء البترولي، ومن أبرزها مشروع زيادة السعات التخزينية الجديدة في الميناء بتكلفة 66 مليون دولار تقريبا في إطار تحديث وتطوير تسهيلات الميناء.

مصر تفتتح خطا جديدا للبترول في أهم موانئ البحر المتوسط (صور)

المصدر: وكالات

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