وزير البترول المصري يكشف عن الاستعداد لتوقيع 12 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول بينها 6 بشرق المتوسط

كشف وزير البترول المصري طارق الملا، أنه سيتم التوقيع قريبا على 12 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز.

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وأضاف لصحيفة "اليوم السابع" أن تلك الاتفاقيات سيتم توقيعها مع عدد من كبرى شركات البترول العالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق بشرق البحر المتوسط وغرب المتوسط وبالبحر الأحمر والصحراء الغربية.

وأكد الملا أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التي تحققت خاصة فى مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى.

وسيتم توقيع تلك الاتفاقيات مع شركات "شيفرون" الأمريكية و"أديسون" الإيطالية و"بي بي" الإنجليزية و"توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية و"نوبل" الأمريكية و"كوفبيك" الكويتية و"مبادلة" الإماراتية، وذلك بواقع 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالبحر الأحمر واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ"إذن" من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

المصدر: اليوم السابع