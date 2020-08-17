إيران تدشن أول محطة عائمة للطاقة الشمسية غربي البلاد

أعلنت إيران اليوم الاثنين، عن تشغيل أول محطة طاقة شمسية عائمة في مجمع "مهاباد" البتروكيمياوي بمحافظة أذربيجان، شمال غربي البلاد.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الإنجاز تم بالاعتماد على قدرات الباحثين المحليين، حيث نجح مجمع مهاباد البتروكيمياوي في وضع أول محطة طاقة شمسية عائمة في البلاد في دورة الإنتاج".

وقال رئيس المجمع عباس فرشباف: "تم إنشاء المشروع على مساحة 400 متر مربع خلال 6 أشهر".

وأضاف: "تبلغ طاقة المحطة 200 كيلو واط/ساعي في اليوم، وفي حال اكتمال المشروع واكتمال المرحلة الثانية ستصل طاقتها إلى نصف ميغاواط من الكهرباء وسيتم توصيلها بالشبكة الوطنية".

وأوضح، أن 80% من منشآت المحطة تم بناؤها بإمكانيات محلية، مشيرا إلى أنه مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، سيتم توفير الكهرباء إلى 400 أسرة ريفية.

وبني مجمع "مهاباد" البتروكيمياوي، كجزء من خطة بناء خط نقل الإيثيلين من عسلوية جنوب البلاد، إلى غربها بطول 1600 كم، ويتم ضخ حوالي 324 ألف طن من الإيثيلين سنويا من عسلوية إلى هذا المجمع.

وينتج المجمع سنويا 300 ألف طن من البولي إيثيلين الخفيف والثقيل، و30 ألف طن من البيوتان 1.

المصدر: "فارس نيوز"