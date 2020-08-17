أكبر مصرف روسي يفتتح مكتبا في الإمارات

قدم "سبيرينك"، أكبر المصارف في روسيا، الوثائق اللازمة لافتتاح مكتب للبنك في أبو ظبي بالإمارات، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس إدارة البنك أناتولي بوبوف للصحفين اليوم.

ووفقا للمسؤول فإن المكتب سيفتتح في الإمارات بحلول نهاية العام الجاري.

وقال إن المكتب الجديد سيوفر الدعم للأنشطة الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مجال التمويل الاستثماري، بالإضافة لذلك سيكون أداة للتعاون مع الصناديق والبنوك والشركات في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن "سبيربنك" اتفق مع أحد صناديق الاستثمار السيادية العربية على إنشاء صندوق مشترك للاستثمار، على أن تكون وظيفة الصندوق المشترك جذب استثمارات جديدة إلى الشركات الكبيرة والصغيرة في روسيا.

ووفقا لمصادر الوكالة فإن "سبيربنك" توصل إلى هذا الاتفاق مع شركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي.

المصدر: "تاس"