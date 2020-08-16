إيطاليا.. انطلاق أول سفينة سياحية برحلة عبر المتوسط

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، أن أول سفينة سياحية كبيرة ستغادر ميناء جنوى بجولة في البحر المتوسط، في مسعى لإحياء القطاع الأساسي لاقتصاد البلاد والذي تأثر بكورونا.

وأشارت إلى أن "انطلاق سفينة (أم أس سي غرانديوزا) التابعة لمجموعة (أم أس سي)، لرحلات السفن السياحية من ميناء جنوى، اختبار عالي المخاطر لقطاع الرحلات البحرية، سواء في البحر المتوسط، أو سواه".

وأضافت: "من المقرر أن تتوقف في موانئ تشيفيتافيكيا بالقرب من روما ونابولي وباليرمو وفاليتا في مالطا، خلال هذه الرحلة البحرية التي تستغرق أسبوعا".

وتضرر قطاع الرحلات البحرية من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وكذلك بسبب الانتقادات التي تعرض لها بسبب سوء إدارة الأزمة على متن السفن في بداية الوباء.

من جهتها، فضلت مجموعة "كوستا"، المنافسة لمجوعة "أم أس سي"، التريث في الاستئناف الجزئي في رحلاتها البحرية حتى سبتمبر المقبل.

وانتقدت السلطات الصحية في العالم الاستجابة البطيئة لشركات الرحلات البحرية ازاء انتشار الفيروس قبل توقف السفن تماما في مارس الماضي، إذ استمرت إقامة الموائد المفتوحة على متن السفن وفتح قاعات الرياضة مع عدم توافر معدات الحماية الشخصية بشكل جيد.

ونقلت الجمعية الدولية عن جامعة "جونز هوبكنز"، في الولايات المتحدة تسجيل 3047 إصابة و73 حالة وفاة، على متن السفن السياحية التابعة للجمعية بسبب الفيروس.

المصدر: "أ ف ب"