العراق يعلن بدء المرحلة الأولى من إنشاء ميناء "الفاو" الكبير قريبا

أعلن وزير النقل العراقي ناصر بندر، الأحد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا نهائيا مع شركة (هانوا) الكورية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميناء "الفاو" الاستراتيجي.



وقال في تصريحات صحفية، إن "هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19 إلى 21 مترا، وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة".

وأضاف، أن "مشروع ميناء الفاو من المشاريع الاستراتيجية، وهناك اجتماعات متقدمة جدا مع شركة (هانوا) الكورية التي تعمل في الوقت الحالي مشاريع بسيطة كبداية للنفق وعمليات الدفن".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الاستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت".

وميناء "الفاو" الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه بـ 99 مليون طن سنويا ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 نيسان 2010.



المصدر: صحيفة الصباح الرسمية + RT