الذهب يتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ مارس

تراجع الذهب اليوم مسجلا أسوأ سعر أسبوعي منذ مارس، إذ انحسر الإقبال عليه نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1943.18 دولار للأوقية بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بتراجع واحد بالمئة إلى 1949.80 دولار.

وفقد المعدن النفيس 4.5 بالمئة من قيمته هذا الأسبوع، بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار في السابع من أغسطس وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، في حين انحسرت الآمال في حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا بعد أن بدأت عطلة للكونغرس.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، الذي ربح أكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 4.9 بالمئة إلى 26.24 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 7.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 1.6 بالمئة إلى 941.79 دولار، وهبط البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.

المصدر: رويترز