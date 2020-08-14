النمسا تعلق على مسألة فرض عقوبات أمريكية على "السيل الشمالي-2"

أعربت النمسا عن أسفها الجديد لقرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات عابرة للحدود على "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج خلال مؤتمر صحفي عقب مفاوضات ثتائية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال شالينبرج إن "هناك اختلاف في وجهات النظر أو في المنهج بين النمسا والولايات المتحدة في عدد من القضايا ومشروع نورد ستريم -2 (السيل الشمالي-2) هو أحدها".

وأشار وزير خارجية النمسا إلى أن المفاوضات الثنائية لإيجاد حل مشترك لهذه المسألة ستكون مفيدة.

وتجري حاليا المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب للمشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

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ويلقى المشروع دعما من دول عدة في مقدمتها ألمانيا والنمسا، بينما تعارضه بشدة الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، بما في ذلك شركات أوروبية ومنها شركة نمساوية.

المصدر: "نوفوستي"