أسعار النفط ترتفع مع انتعاش طلب الوقود

ارتفعت أسعار النفط اليوم وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في ظل تنامي الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ في الارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.3% إلى 45.10 دولار للبرميل، متجها صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6% في الأسبوع الجاري.

وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% أيضا إلى 42.35 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأمريكي صوب تحقيق مكسب بنحو 3% هذا الأسبوع.

وتعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

لكن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري، وقالت إن تراجع السفر الجوي بسبب جائحة كوفيد-19 سيقلص استهلاك النفط العالمي هذا العام بواقع 8.1 مليون برميل يوميا.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قالت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام.

المصدر: "رويترز"