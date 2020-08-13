تراجع البطالة في فرنسا لأدنى مستوى في 37 عاما

أظهرت بيانات فرنسية، اليوم الخميس، تراجع البطالة في البلاد إلى أدنى مستوى في 37 عاما خلال الربع الثاني من 2020.

وانخفض معدل البطالة إلى 7.1 بالمئة من 7.8 بالمئة في الربع الأول من 2020، متراجعا إلى أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 1983، عندما بلغ سبعة بالمئة.

وحذر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا من أن بيانات الربعين الأول والثاني من 2020 تأثرت بإجراءات العزل العام بين منتصف مارس حتى منتصف مايو من 2020، والتي خفضت عدد أولئك الذين يصنفون كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.

وتعرف منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه الشخص الذي لا يعمل، لكنه جاهز للعمل ويبحث عن وظيفة، وهو ما كان مستحيلا فعليا في معظم القطاعات خلال العزل العام.

وقال المعهد إن "التراجع الحاد في البطالة في الربع الثاني من 2020 ليس نتيجة لتحسن سوق العمل وإنما هو نتيجة للعزل العام".

المصدر: "رويترز"