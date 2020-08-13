وزير البترول المصري: اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان ستتيح لنا طرح مزايدات لاكتشاف الغاز

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الخميس، إن اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين مصر واليونان تفتح الباب أمام قطاع البترول.

وأوضح في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أن الأمر سيتيح طرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة الاقتصادية المصرية بعد تعيين الحدود بما يسهم في زيادة الاحتياطي من الغاز والبترول.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية تشير إلى أن هذه المنطقة "منطقة شرق البحر المتوسط" منطقة واعدة، فيما يخص احتياطيات الغاز الطبيعي، موضحا أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة طرح مزايدة عالمية واختيار البلوكات المراد طرحها بعد أخد الموافقات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد وقع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو الأمر الذي أدى إلى غضب شديد في تركيا، مما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع خلوصي آكار لمهاجمة الاتفاقية.

وتسعى مصر لإسقاط اتفاق السراج وأردوغان في شرق المتوسط، حيث اتفقت القاهرة وأثينا منذ أشهر عدة على الإسراع في ترسيم الحدود البحرية بينهما.

المصدر: اليوم السابع