الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار للأونصة، وذلك بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1929.13 دولار للأونصة، وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.

وجاء ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية مخالفا للعقود الآجلة، التي نزلت اليوم بنسبة 0.5% إلى 1938.90 دولار للأونصة.

وعزا خبراء ارتفاع العقود الفورية للأصفر الرنان إلى انخفاض الدولار،

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويجعل انخفاض الدولار الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: "رويترز"