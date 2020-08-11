لبنان.. شركات لسفن الحاويات تستأنف الرحلات إلى بيروت مع إعادة تشغيل محطة الحاويات

قالت شركات كبرى لسفن الحاويات، إنها استأنفت الرحلات إلى ميناء العاصمة اللبنانية بيروت بعد انفجار الأسبوع الماضي، مع إعادة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ التي أصيبت بأضرار طفيفة فقط.

ودمر الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس وقتل أكثر من 160 شخصا وأصاب 6 آلاف آخرين، أحياء كاملة بالعاصمة اللبنانية في ثوان.

وحولت شركات الحاويات السفن إلى مرفأ طرابلس الأصغر حجما في شمال لبنان للحفاظ على خطوط الإمداد الحيوية.

وقالت شركة "هاباج لويد" الألمانية في مذكرة إلى العملاء "يسعدنا الإخطار بأن محطة الحاويات لم يصبها إلا ضرر طفيف وأنها استأنفت الأنشطة"، مضيفة أن أولى سفنها التي تتجه إلى بيروت منذ الكارثة من المنتظر أن ترسو في 14 أغسطس.

وأوضحت الشركة قائلة "إلى جانب إعادة تشغيل خدمتنا، فإننا نعيد أيضا فتح الحجوزات لشحن البضائع إلى ومن بيروت"، مشيرة إلى أنها ما زالت تعكف على تقييم حجم الأضرار التي لحقت بحاوياتها التي كانت في المرفأ وقت الانفجار.

ودُمر مكتب "هاباج لويد" في بيروت بالكامل، لكن لم يصب أحد من العاملين.

ومن ناحية أخرى، قالت شركة "سي إم إيه" الفرنسية لسفن الحاويات، اليوم، إنها استأنفت عملياتها بالكامل في بيروت، مضيفة أن أول سفينة حاويات لها قامت بتفريغ شحنتها في المرفأ يوم الاثنين.

وأضافت الشركة في بيان "العملية كانت سلسة جدا.. يجري استئناف عمليات سفن الحاويات التجارية بشكل طبيعي منذ العاشر من أغسطس في مرفأ بيروت".

وأفادت الشركة الفرنسية بأنه "جرى تحويل سفن بصفة مؤقتة إلى طرابلس حيث تم إنشاء مركز لوجيستي، بالإضافة إلى مرافئ أخرى في المنطقة".

المصدر: رويترز