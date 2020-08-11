النفط يرتفع بفضل آمال في تحفيز أمريكي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي، وانتعاش في الطلب الآسيوي، في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

وأضاف خام "برنت" 29 سنتا وصعد إلى 45.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينيتش. فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 38 سنتا إلى 42.32 دولار للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر"، قائلا إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وكانت المحادثات بهذا الشأن بين الديمقراطيين وإدارة ترامب قد انهارت الأسبوع الماضي.

كما تلقت الأسعار دعما من جراء بروز مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

المصدر: "رويترز"