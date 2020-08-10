بورصة موسكو تتلون بالأخضر

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 13:43 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.24% إلى 1274 نقطة.

في حين، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.35% إلى 2982 نقطة.

وتزامن ارتفاع بورصة موسكو مع صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بزيادة تخفيضات الإنتاج، وجرى تداول مزيج "برنت" في نطاق 45 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات