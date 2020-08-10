الليرة التركية تعاود الانخفاض

تراجعت الليرة التركية مجددا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن لامست مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، إذ هبطت بنسبة 0.8% مقابل الدولار.

وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار في الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش.

وصلت العملة التركية إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 ليرة للدولار يوم الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19%.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش‮.‬

وكان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلا، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%.‬

وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة اسطنبول 0.68%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39%، بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: "رويترز"