الليرة التركية تعاود الانخفاض
تراجعت الليرة التركية مجددا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن لامست مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، إذ هبطت بنسبة 0.8% مقابل الدولار.
وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار في الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش.
وصلت العملة التركية إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 ليرة للدولار يوم الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19%.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.
وكان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلا، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة اسطنبول 0.68%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39%، بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينيتش.
المصدر: "رويترز"