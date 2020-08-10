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ارتفاع البطالة في تركيا

مال وأعمال

ارتفاع البطالة في تركيا
Reuters
اسطنبول/ صورة أرشيفية
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أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة بتركيا، حيث بلغ بين أبريل ويونيو 12.9% مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق، بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم كورونا.

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وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها، إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد.

وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6%  من 52.9% قبل سنة.

وكان معدل البطالة 12.8% في الفترة ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2% من 15% قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.

المصدر: رويترز

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