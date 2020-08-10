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الذهب يهبط مع تمسك الدولار بمكاسبه

مال وأعمال

الذهب يهبط مع تمسك الدولار بمكاسبه
Reuters
صورة أرشيفية
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تراجعت أسعار الذهب مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل للوظائف الأمريكية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل محادثات تجارية مقررة.

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وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 2040.80 دولار، علما أن أسواق اليابان وسنغافورة مغلقة اليوم في عطلات عامة.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى "أكسي كورب" للخدمات المالية :"ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر ميلا لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.

وأضاف: "احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما".

وبلغ الذهب ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة الماضي، ثم تراجع نحو اثنين بالمئة، مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية، 1.763 مليون وظيفة في يوليو.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.24 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 1.2 بالمئة مسجلا 972.93 دولار، واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز

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