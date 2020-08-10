تحسن مؤشر أسعار المستهلكين بالمدن المصرية

قال الجهاز المركزي المصري ‮ للتعبئة ‬ العامة والإحصاء، اليوم، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، من 5.6 بالمئة في يونيو‮.‬

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 بالمئة في يوليو الماضي، مقارنة مع 0.1 بالمئة في يونيو‮.‬

تواجه مصر تداعيات اقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا، المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي‮.‬

المصدر: "رويترز"