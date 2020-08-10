تحسن مؤشر أسعار المستهلكين بالمدن المصرية
Reuters
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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، من 5.6 بالمئة في يونيو.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 بالمئة في يوليو الماضي، مقارنة مع 0.1 بالمئة في يونيو.
تواجه مصر تداعيات اقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا، المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.
المصدر: "رويترز"