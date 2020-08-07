بنك أمريكي: المستثمرون يكدسون الذهب

أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق من بنك "أوف أمريكا " تدافعا من المستثمرين على السيولة والذهب والسندات عالية التصنيف، وسط ترقب في الولايات المتحدة لموافقة الكونغرس على تحفيز جديد.

وتسببت بواعث القلق حيال مصير الحزمة في خروج 7.4 مليار دولار من صناديق الأسهم على مدى أسبوع حتى أمس الخميس، في وقت انخفضت فيه أيضا التدفقات على الأسهم الأوروبية، إذ شهدت نزوح مليار دولار على مدار الشهر المنصرم، وفقا لبيانات "بنك أوف أمريكا".

وسجلت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر نزوح في ستة أسابيع، إذ فقدت 6.5 مليار دولار.

ورغم ذلك، يقترب المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" من مستوى قياسي مرتفع إذ ساعدت إجراءات التحفيز المتخذة بالفعل مؤشرات الأسهم الأمريكية على تجاوز عمليات البيع، التي أعقبت تفشي فيروس كورونا.

واستقطب الذهب، الذي اخترق حاجز الألفي دولار للأونصة ليبلغ مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع، 2.7 مليار دولار.

في غضون ذلك، جذبت السندات عالية التصنيف 14.7 مليار دولار مع اقتداء المستثمرين بالبنوك المركزية، التي تبلغ مشترياتها من السندات ملياري دولار في الساعة، بحسب بنك "أوف أمريكا".

المصدر: "رويترز"