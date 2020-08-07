حمى الشراء تقفز بواردات النفط الصينية

قفزت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 25% في يوليو الماضي، مقارنة بها قبل عام، بفعل وصول إليها الكميات الضخمة التي اشترتها عندما أنهارت الأسعار في أبريل الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 51.29 مليون طن من النفط الشهر الماضي، بما يعادل 12.08 مليون برميل يوميا.

ويزيد ذلك على واردات يوليو 2019 البالغة 9.66 مليون برميل يوميا، لكنه يقل عن المستوى القياسي السابق 12.94 مليون برميل يوميا المسجل في يونيو الماضي.

كذلك أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الغاز الطبيعي، سواء المنقولة بالأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، بلغت 7.35 مليون طن في يوليو الماضي، منخفضة بنسبة 6.9% عنها قبل عام.

المصدر: "رويترز"