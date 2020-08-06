"رويترز" تسحب تقريرا بخصوص إرسال الولايات المتحدة أول شحنة من النفط إلى السعودية

سحبت وكالة "رويترز" مساء يوم الخميس، تقريرا تحت عنوان "أمريكا ترسل أول شحنة من الخام إلى السعودية منذ أكثر من عقد".

وقالت الوكالة إن التقرير الصادر في السادس من أغسطس بعنوان "أمريكا ترسل أول شحنة من الخام إلى السعودية منذ أكثر من عقد" غير صحيح وتم سحبه.

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وأضافت أن مكتب تعداد الولايات المتحدة، الذي كان قد ذكر في الأصل أن شحنة من الخام أرسلت من الولايات المتحدة إلى السعودية في يونيو، ذكر أن الجهة التي قدمت الإفصاح إليه حددت وجهة الشحنة خطأ، وإنها كانت الهند.

وأفادت "رويترز" بأنه لن يتم نشر قصة أخرى في الموضوع.

وكانت الوكالة البريطانية قد قالت إن بيانات أمريكية أظهرت أن واشنطن أرسلت شحنة من الخام إلى السعودية في يونيو 2020، فيما يبدو أنه أول توريد كهذا للنفط منذ انتهاء الحظر الأمريكي على صادرات الخام في 2015.

وأوضحت البيانات أن الولايات المتحدة شحنت نحو 550 ألف برميل، أو 18300 برميل يوميا، من الخام إلى السعودية في يونيو الماضي، علما أنه لا توجد حالات مسجلة لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشحن الخام الأمريكي إلى السعودية.

وحجم الشحنة أصغر مما يمكن نقله حتى باستخدام أصغر طراز من ناقلات الخام.

المصدر: رويترز