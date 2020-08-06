منذ أكثر من عقد.. الولايات المتحدة ترسل أول شحنة من النفط إلى السعودية

أظهرت بيانات أمريكية، أن واشنطن أرسلت شحنة من الخام إلى السعودية في يونيو الماضي، فيما يبدو أنه أول توريد كهذا للنفط منذ انتهاء الحظر الأمريكي على صادرات الخام في 2015.

وأوضحت البيانات أن الولايات المتحدة شحنت نحو 550 ألف برميل، أو 18300 برميل يوميا، من الخام إلى السعودية في يونيو الماضي. ولا توجد حالات مسجلة لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشحن الخام الأمريكي إلى السعودية.

وحجم الشحنة أصغر مما يمكن نقله حتى باستخدام أصغر طراز من ناقلات الخام. وقال تجار إنه من المحتمل أن تكون الشحنة جزءا من شحنة أخرى متجهة إلى بلد آخر. ولا توجد سجلات عن شحنة خام إلى السعودية من الولايات المتحدة في بيانات تتبع السفن لـ"رفينيتيف أيكون".

والسعودية واحدة من أكبر موردي الخام للولايات المتحدة. وأرسلت إليها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الخام في مايو الماضي، وكانت أكبر كمية في ثلاث سنوات.

يشار إلى أن صادرات الخام الأمريكي بلغت في المتوسط 2.75 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي، وجاء ذلك بعدما رفعت واشنطن حظرا عن تصدير الخام في عام 2015.

المصدر: "رويترز"