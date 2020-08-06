"السيل الشمالي-2".. ألمانيا ترفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب

أعلنت الحكومة الألمانية عن رفضها للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وذلك ردا على مساعي عدد من أعضاء الكونغرس فرض عقوبات على ميناء ألماني مشارك في مشروع "السيل الشمالي-2".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، إن "الحكومة الاتحادية أخذت بعين الاعتبار رسالة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى شركة "Faerhafen Sassnitz GmbH" الألمانية".

وأضاف أن "الحكومة كانت واضحة دائما بأنها ترفض العقوبات أحادية الجانب التي تستهدف الشركات الألمانية والأوروبية، على غرار تلك التي فرضتها الولايات المتحدة".

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وأفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية بأن الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز وتوم كوتون ورون جونسون هددوا في رسالة إلى الشركة المذكورة يوم 5 أغسطس بفرض عقوبات على إدارة ميناء موكران الألماني، الذي تديره الشركة.

ويأتي ذلك بعد أن رست في الميناء المذكور سفينة "الأكاديمي تشيرسكي" الروسية المشاركة في مد خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" عبر بحر البلطيق.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على المشروع الرامي لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. ويبحث مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون حول توسيع العقوبات.

المصدر: تاس