برلماني ألماني يعلق على الدعوى القضائية لحماة البيئة ضد "السيل الشمالي-2"

استبعد برلماني ألماني نجاح الدعوى القضائية التي رفعها مدافعون عن البيئة ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

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وقال كلاوس إرنست رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البوندستاغ (البرلمان الألماني) إنه "من حق دعاة البيئة رفع قضية ضد "السيل الشمالي-2"، لكني لا أعتقد أنه لديهم فرصة للفوز (في القضية)".

وأضاف، أن "المشروع حصل على التصاريح القانونية المطلوبة وتم تنفيذه بنسبة 90% لذلك لا أعتقد أن هناك فرصة للفوز".

وتدعو منظمة الدفاع عن البيئة Deutsche Umwelthilfe لضرورة مراعاة "البيانات العلمية الجديدة حول الانبعاث غير المنضبط للميثان"، وفحص "التسريبات أثناء استخراج الغاز ونقله ومعالجته".

وحصل "السيل الشمالي-2" على تصريح البناء والتشغيل من الجهات الألمانية المختصة في يناير 2018، وحاول دعاة حماية البيئة في وقت سابق الطعن في التصاريح إلا أن القضاء الألماني رد الدعوى.

وخلص القضاء إلى أن المصلحة العامة في ضمان سلامة وكفاءة إمدادات الطاقة لها أولوية أكثر من المسائل البيئية.

المصدر: "نوفوستي"