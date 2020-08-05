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المدافعون عن البيئة يقاضون "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

المدافعون عن البيئة يقاضون
Reuters
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قرر المدافعون عن البيئة الألمان رفع دعوى قضائية، ضد مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقررت منظمة Deutsche Umwelthilfe الطعن عبر المحاكم في قرار منح ترخيص تشغيل أنابيب الغاز المذكورة.

وتصر هذه المنظمة على ضرورة التحقق من المعلومات حول "التسرب غير المنضبط لغاز الميثان أثناء استخراجه وضخه.

وفي 4 أغسطس، رخصت الدنمارك استكمال المشروع، وسرعان ما أعلن أن سفينة Fortuna الخاصة بمد الأنابيب عبر البحر لن تشارك في المشروع.

المصدر: لينتا رو

 

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