بوتين يدعو للحذر عند إصدار سندات الرهن العقاري

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوخي الحذر الشديد فيما يتعلق بإصدار سندات الرهن العقاري، وقال إنه يجب مراقبتها بدقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي مع فيتالي موتكو، المدير العام لشركة Dom.RF، وهي شركة أسستها الحكومة في 1997 تنشط في قطاع الإسكان، وذلك بهدف الإشراف وتنفيذ خطط الحكومة في هذا القطاع.

وتعمل الشركة الروسية على جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وتحسين جودة الإسكان.

وخلال الاجتماع أطلع موتكو الرئيس بوتين على أداء الشركة، وتحدث عن مدى توفر القروض العقارية عبر إصدار السندات، وقال إن Dom.RF بدأت في تطوير هذه الآلية منذ 4 سنوات، وأصدرت سندات بقيمة 500 مليار روبل.

وأضاف المسؤول: "ننطلق من واقع إذ احتجنا بحلول 2024 إلى 20 تريليون روبل للبناء، فإن 15 تريليونا ستوفرها البنوك من خلال الإقراض، أما المصدر الثاني فسيكون جذب استثمارات من خلال إصدار السندات".

وشدد موتكو على أن البنك المركزي الروسي يراقب بعناية فائقة مسألة إصدار السندات.

المصدر: "نوفوستي"