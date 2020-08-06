"سابك" السعودية تتكبد خسارة بأكثر من نصف مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، تكبدها ثالث خسارة فصلية على التوالي، وأن انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب يعنيان أن النصف الثاني سيكون مشابها للأول على الأرجح.

وتكبدت "سابك"، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، صافي خسارة 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري بفعل مخصصات انخفاض القيمة وتراجع المبيعات، وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط الخسارة البالغ 40.85 مليون ريال، الذي توقعه محللون.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف البنيان، إن التأثير الأكبر لفيروس كورونا على الشركة جاء في الربع الثاني وإن أنشطة "سابك" بدأت تشهد تحسنا طفيفا في يوليو وأغسطس من 2020.

وأضاف، أن "مستقبل الطلب تحركه الضبابية في قطاع الطاقة. وأن أوضاع السوق ستفرض ضغوطا على صناعة الكيمياويات لبقية العام الجاري".

المصدر: "رويترز"