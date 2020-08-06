مصر.. ارتفاع أسعار الذهب مع صعودها في الأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية ارتفاع أسعار الذهب، وفي ظل ذلك ارتفع سعر المعدن النفيس في مصر، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المصرية.

جرى تداول أونصة الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، في نطاق 2052 دولارا، مقابل 2041 دولارا أمس.

وقال موقع "المصري اليوم" إن غرام الذهب من عيار 24 سجل في الصاغة المصرية 1055 جنيها مصريا، فيما سجل عيار 21 سعرا عند 920 جنيها، بينما سجل عيار 18 سعرا عند 792 جنيها، في حين سجل غرام الذهب عيار 14 سعرا عند 658 جنيها.

وقال أمير رزق، عضو الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية المصرية، إن "أسعار الذهب تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وإن أسعار الذهب محليا سجلت ارتفاعا بحوالي 45% مقارنه بأسعار الذهب بنهاية العام الماضي".

وتوقع رزق استمرار صعود الأسعار خلال الفترة المقبلة، ووصول سعر الذهب من عيار 21 إلى 1000 جنيه بنهاية العام.

وأوضح رزق، أن ارتفاع أسعار الذهب أثر بشكل كبير على قطاع العاملين بالصاغة في مصر، نتيجه لتوقف حركة البيع والشراء مما أدى إلى توقف العمل بالعديد من الورش والمصانع.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعا أمس، وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية 1045 جنيها، بينما سجل عيار 21 سعرا عند 915 جنيها، وسجل عيار 18 سعرا عند 785 جنيها، فيما سجل عيار 14 سعرا عند 655 جنيها.

المصدر: "المصري اليوم"