صحيفة: الاقتصاد الأمريكي يواجه أطول الأزمات في التاريخ

يواجه الاقتصاد الأمريكي، الذي أعتاد على التعافي بشكل سريع، في الوقت الراهن أطول الأزمات في التاريخ، إذ أثرت أزمة كورونا بشكل كبير على أقوى اقتصاد في العالم.

وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "بيرلينسكي" الدنماركية اليوم الخميس، وقال الصحفي، أولريك هارالد بي، في المقال إن فيروس كورونا "وجه ضربة قاسية للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد في الربع الثاني من 2020 أكبر ركود اقتصادي ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وقال إن تراجع النشاط الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة ساهما في انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق الحكومي، كما أن الولايات المتحدة تشهد انخفاضا في الاستهلاك والاستثمار في الأعمال التجارية والسكن.

وأضاف، أن الولايات المتحدة تمتعت دائما بمرونة جيدة من حيث سرعة التعافي الاقتصادي، "لكن هذه المرة من المحتمل أن يغرق الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر في أزمة كورونا، قبل أن يبدأ في التعافي".

وكمؤشر على ذلك أشار الكاتب إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، وقال إن الحكومة الأمريكية خصصت في مارس الماضي تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي، وفي مايو الماضي خصصت 3 تريليونات دولار أخرى، كما أن مناقشات بدأت في واشنطن في يوليو الماضي لتخصيص مبلغ تريليون دولار آخر.

المصدر: "نوفوستي"