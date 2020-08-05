النفط يرتفع بعد بيانات غير متوقعة حول مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعد خام "برنت" بنسبة 0.7% إلى 44.74 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش.

فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6% إلى 41.96 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري إلى 520 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

المصدر: "رويترز"