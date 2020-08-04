لبنان.. إغلاق البنوك الأربعاء إثر انفجار مرفأ بيروت

أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستكون مغلقة يوم الأربعاء بسبب الانفجار في مرفأ بيروت.

وقالت الجمعية في بيان لها: "بسبب الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وطاول بأضراره البالغة مختلف أرجاء العاصمة اللبنانية وبعض ضواحيها، تعلن الجمعية أن المصارف بفروعها كافة ستقفل أبوابها اليوم لمعالجة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الكارثة الكبرى".

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يذكر أن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين بجروح.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام