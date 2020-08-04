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مصر تطرح مناقصة لشراء كمية غير محدودة من القمح

مال وأعمال

مصر تطرح مناقصة لشراء كمية غير محدودة من القمح
Reuters
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طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الثلاثاء، مناقصة لشراء كمية غير محدودة من القمح من موردين بينهم روسيا، للشحن في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر، أو من 21 إلى 30 منه.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تطلب في المناقصة شراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

وذكر أن الهيئة ستستمر في قبول العروض حتى الواحدة مساء بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء، على أن تعلن النتائج بعد الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش في نفس اليوم.

وقالت الهيئة إن سداد ثمن القمح سيكون بتسهيل ائتماني لمدة 1810 أيام.

المصدر: رويترز

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