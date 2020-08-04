المغرب بصدد إطلاق خطة إنعاش اقتصادي بـ120 مليار درهم

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي محمد بنشعبون، عن خطة للإنعاش الاقتصادي بـ120 مليار درهم مغربي (نحو 12.84 مليار دولار).

وقال بنشعبون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في الرباط، إنه ستتم بلورة خطوة شاملة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات مختلفة تراعي خصوصيات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الهدف من الخطة هو مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات، وتهيئة الظروف لإنعاش اقتصادي قوي ما بعد أزمة كورونا.

وستتم ترجمة هذه الإجراءات في إطار ميثاق للإنعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتم التوقيع على الميثاق والبرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري.

وبخصوص خطة الإنعاش الاقتصادي، سيتم ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد، منها 75 مليار درهم من القروض المضمونة من قبل الحكومة.

وبموجب هذه الخطة، سيتم تخصيص 5 مليارات درهم من صندوق "كوفيد-19" من أجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد.

(الدولار = 9.34 درهم مغربي)

المصدر: "هسبريس"