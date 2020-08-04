فرنسا.. تحذيرات من موجة كورونا ثانية تؤثر على الاقتصاد

حذر المجلس العلمي الفرنسي المكلف بمتابعة جائحة كورونا، من احتمال حدوث موجة ثانية لوباء كورونا في فرنسا خلال الشهور القليلة القادمة.

وشدد المجلس، في تقييم أعده للحكومة، على أهمية دور المواطنين الأكبر في تجسيد هذا الخطر أو تفاديه.

وقال المجلس إن "الفيروس كان ينتشر مؤخرا بشكل أكثر نشاطا، وسط التخلي بدرجة أكبر عن تدابير الالتزام بالتباعد الاجتماعي والقيود".

وحذر المجلس من احتمال "عودة انتشار الفيروس بدرجة عالية بحلول خريف 2020".

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه الأرقام الرسمية أول ارتفاع في أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة في فرنسا منذ أبريل الماضي.

وأشارت البيانات، التي نشرتها السلطات الصحية الاثنين، إلى أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة ارتفع بمقدار 13 شخصا منذ الجمعة، في نهج معاكس للتراجع المسجل منذ أبريل الماضي، عندما كان الفرنسيون يلزمون منازلهم بشكل صارم، لوقف العدوى.

المصدر: وكالات